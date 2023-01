48e cérémonie des César : le président du jury connu, c'est un acteur français a "la grande classe" !

Même si une nouvelle vague de Covid-19 semble être au coeur de l'actualité, le virus ne volera désormais plus la vedette au cinéma. Après des annulations à gogo et la fermeture des salles de cinéma, le 7ème art a pris sa revanche. Les détails concernant la 48e cérémonie des César se dévoilent progressivement. Les cinéphiles, acteurs, réalisateurs et producteurs se donneront rendez-vous le vendredi 24 février prochain sur la scène de l'Olympia pour une nouvelle remise de prix diffusée sur Canal +. Et si l'on ignore encore le nom de celui ou celle qui prendra le relais d'Antoine de Caunes à l'animation, le nom du président a, en revanche, été dévoilé.

Dans un communiqué officiel, l'Académie des César a révélé l'identité du président de cérémonie. Et ce n'est autre que le talentueux Tahar Rahim qui aura l'honneur de cette responsabilité. Sur Instagram, le successeur de Danièle Thompson a partagé sa réaction et s'est dit "honoré" qu'un tel rôle lui soit confié. Ses amis du cinéma, dont Adèle Exarchopoulos, Hugo Selignac ou encore Reda Kateb, n'ont pas manqué de réagir, saluant "la grande classe" et "le mérite" du comédien d'obtenir un tel rôle.

Cette année, les César n'auront pas de maître ou maîtresse de cérémonie. La présentation sera assurée par une dizaine d'artistes avec parmi eux : Jérôme Commandeur, Ahmed Sylla ou encore Léa Drucker.