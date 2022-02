César 2022 : Benoit Magimel lauréat face à sa femme, François Cluzet, Pio Marmai... pluie de couples sur tapis rouge

"Je tiens à remercier Margot, ma femme, sans elle, je ne serais pas là ce soir je crois et voilà... je t'aime !" Récompensé par le César du meilleur acteur, Benoit Magimel n'a pas oublié de glisser un petit mot pour sa femme, Margot, très émue dans le public. En couple depuis de nombreuses années, tous les deux avaient officialisé à la même cérémonie, il y a tout juste six ans.

Heureux et amoureux, ils ont longtemps posé sur le tapis rouge ensemble, avant que la soirée ne commence. Magnifique dans sa robe noire au décolleté plongeant et parée d'un collier Snake Dance de chez Messika associé aux boucles d'oreilles My Twin, la jeune femme avait l'air extrêmement fière de son mari, qu'elle a épousé en 2018. François Cluzet, qui a remis la statuette à son partenaire des Petits Mouchoirs était lui aussi venu en duo avec son épouse Narjiss Slaoui-Falcoz. Après avoir posé longuement avec Omar Sy, son binôme d'Intouchables, qui a eu dix ans récemment, François Cluzet a retrouvé sa femme Narjiss sur le tapis rouge. Mariés en 2011, tous les deux avaient l'air très heureux et détendus devant les photographes. Ancienne directrice de la communication d'hôtels de luxe, la jeune femme était splendide dans un tailleur pantalon noir et plutôt sexy.

Egalement césarisé pour son magnifique film The Father, Florian Zeller était venu en bonne compagnie ce vendredi. En couple depuis le début des années 2000 avec l'actrice Marine Delterme (Alice Nevers, le juge est une femme), il a reçu son prix sous les yeux très émus de sa femme, mère de son fils Roman. La comédienne, qui disait de son mari qu'il l'avait "stabilisée", avait choisi une robe d'un vert profond, à l'opposé de la longue robe noire qu'elle portait lorsque son mari avait gagné un Oscar il y a un an, pour le même film.

Non loin du couple, on trouvait également Pio Marmaï, nommé pour son film La Fracture et qui était accompagné de sa compagne Charlotte Ranson, danseuse de l'Opéra de Paris. Avec ses cheveux blonds attachés en queue de cheval et sa robe blanche aux motifs asymétriques, elle semblait heureuse pour son chéri, malheureusement rentré bredouille. Le couple, qui a accueilli une petite Pia, est généralement plutôt discret et il est assez rare de les voir ensemble sur un tapis rouge.

Au photocall, on a également pu croiser Audrey Dana. Dans sa robe bleue, la comédienne accompagnait son mari, le producteur Olivier Delbosc, venu récupérer le César du meilleur film pour Illusions Perdues. Djebril Zonga et Nawell Madani, autre couple très discret, a posé ensemble alors que l'acteur était venu pour remettre deux prix. Enfin, Enjoy Phoenix a fait une apparition remarquée en compagnie de son petit ami depuis plusieurs années, le DJ belge Henri PFR. Le patron de Canal+, Maxime Saada, était également venu en couple.