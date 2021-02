Pio Marmaï : Qui est sa compagne Charlotte Ranson, la célèbre danseuse de l'opéra de Paris ?

Ils chantent la vie, ils dansent la vie main dans la main. Pio Marmaï qui fait battre le coeur de ses dames à la moindre apparition sur grand écran est heureux, en couple, avec une certaine Charlotte Ranson... pas méconnue des amateurs de pas chassés. Le comédien parle si peu de sa vie privée qu'il est difficile de savoir à quand remonte les premiers élans de leurs coeurs. "Aujourd'hui, mieux ne vaut pas qu'un paparazzi s'aventure à me photographier avec ma compagne", avait-il assuré dans les colonnes de Madame Figaro. Et pourtant. Il n'avait pas hésité à s'afficher fièrement au bras de sa partenaire, le 22 février 2019 à la salle Pleyel de Paris, à l'occasion de la 44e cérémonie des César -il était alors nommé pour le prix du meilleur acteur pour le film En liberté !.

Mais qui est cette délicieuse ballerine qui évolue auprès de lui ? Charlotte Ranson est bien connue dans le milieu de la danse puisqu'elle est le coryphée de l'opéra de Paris. C'est à dire qu'elle a atteint le quatrième échelon - il en existe cinq - du ballet et qu'on lui confie parfois des rôles de soliste. Et on peut parler, sans se tromper, d'une sacrée vocation. Dès la fin de l'école primaire, elle a rejoint le conservatoire d'Avignon, puis a suivi les cours de Danse Études à Avignon, avant d'entrer, à 11 ans, à l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris. Sa grâce est telle qu'elle a été engagée dans le corps de ballet en 2002 et a été récompensée du Prix du Cercle Carpeaux en 2004 et du Prix Arop de la Danse en 2012.