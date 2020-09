Pio Marmaï papa pour la première fois : drôle de prénom pour sa fille

À 36 ans, Pio Marmaï vient de devenir père pour la première fois. Comme l'ont rapporté nos confrères de Paris Match, dans le magazine du 10 septembre 2020, le comédien et sa compagne Charlotte Ranson viennent d'accueillir une petite fille. Pour le prénom, les jeunes parents ont visiblement été inspirés avec un choix étonnant.

L'acteur et la danseuse de l'Opéra de Paris ont en effet décidé de la prénommer... Pia. Forcément un clin d'oeil au prénom de papa. Mieux vaut ne pas s'attendre à une explication, ou même à un faire-part sur Instagram, tant le couple se montre discret sur sa vie privée. Invité en juin dernier de Yann Barthès dans l'émission Quotidien (TMC), Pio Marmaï n'avait confirmé qu'à demi-mot la grossesse de sa compagne, pourtant visible avec un ventre rond dans son film Ultime vengeance 2 : les origines, réalisé pendant le confinement : "Oulala, qu'est-ce qui se passe, on rentre dans l'intime, là... Peut-être que oui, peut-être que non", avait-il répondu, mi-gêné, mi-amusé.

Rares sont les apparitions du couple depuis le début de sa romance. En février 2019, Pio Marmaï et Charlotte Ranson avaient tout de même fait un passage remarqué sur le tapis rouge de la 44e cérémonie des César. L'acteur était alors nommé pour le prix du meilleur acteur pour le film En liberté !. En avril 2019, lors d'une interview accordée à Madame Figaro, il avait déclaré : "Aujourd'hui, mieux ne vaut pas qu'un paparazzi s'aventure à me photographier avec ma compagne." Encore moins avec bébé, on imagine.