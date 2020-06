Pio Marmaï bientôt papa pour la première fois, sa belle Charlotte est enceinte

Dans la bande-annonce diffusée dans Quotidien, les téléspectateurs et l'équipe de Yann Barthès ont découvert que la compagne de Pio Marmaï était enceinte de leur premier enfant. Un terrain privé sur lequel l'animateur de Quotidien a tenté de s'aventurer. "Vous, vous allez devenir père, j'ai cru comprendre ?" a lancé Yann Barthès à Pio Marmaï, tandis que s'affichait un plan le présentant avec Charlotte, le ventre arrondi. "Oulala, qu'est-ce qui se passe, on rentre dans l'intime, là... Peut-être que oui, peut-être que non", a répondu l'acteur, qui ne s'attendait pas du tout à être questionné sur sa future paternité pourtant évidente.

Il faut dire que Pio Marmaï et Charlotte Ranson, danseuse de l'Opéra de Paris, forment un couple extrêmement discret. On se souvient qu'ils avaient posé ensemble en février 2019, sur le tapis rouge de la 44e cérémonie des César. Cette année-là, Pio Marmaï faisait partie des nommés pour le César du meilleur acteur pour En liberté !. Le prix avait finalement été remporté par Alex Lutz pour sa prestation dans Guy.

En avril 2019, lors d'une interview accordée à Madame Figaro, Pio Marmaï avait déclaré : "Aujourd'hui, mieux ne vaut pas qu'un paparazzi s'aventure à me photographier avec ma compagne." Preuve que l'acteur cultive très soigneusement son jardin privé.

En plus d'Ultime vengeance 2 : les origines, Pio Marmaï est à l'affiche du film Felicita en salles le 15 juillet prochain.