François Cluzet (Ne le dis à personne): Qui est sa femme Narjiss Slaoui-Falcoz ?

Tout au long de sa filmographie, François Cluzet n'a pas connu que des romances faciles. Dans Ne le dis à personne – de Guillaume Canet –, par exemple, il court après le fantôme de sa femme, assassinée par un serial killer... quitte à être soupçonné par les forces de l'ordre. Heureusement, l'histoire est loin de ressembler à sa vraie vie. Au contraire, le comédien de 64 ans coule des jours paisibles auprès de son épouse, Narjiss Slaoui-Falcoz. Et pourtant, à l'origine, l'affaire était loin d'être conclue. Comme il le racontait malicieusement en 2011, Madame n'est pas grande fan de son métier.

"J'ai rencontré une femme qui n'est pas une actrice, qui n'apprécie même franchement pas les acteurs, qu'elle voyait comme des enfants gâtés, capricieux et idiots, racontait-il dans les pages du magazine Marie-Claire. J'en suis heureux, car ça me renvoie non pas au partenaire, mais à l'homme que je suis. (...) Je me sens fort. Une femme amoureuse me rend viril, je me sens un homme. Je n'ai pas besoin d'être viril tout seul." Il faut dire que Narjiss Slaoui-Falcoz ne gravite pas vraiment autour du monde merveilleux du septième art. Quand il se sont rencontrés, elle était la directrice de la communication de l'hôtel Carlton, à Cannes.

Le 5 juillet 2011, François Cluzet et Narjiss Slaoui-Falcoz se sont dit"oui". Ils s'étaient rencontrés en 2010 et étaient très vite tombés amoureux. Le comédien avait demandé à sa douce de le rejoindre sur Paris... ce qu'elle a fini par faire, quittant tout pour suivre son instinct. François Cluzet a quatre enfants. Il a été marié à Chantal Perrin avec qui il a eu une fille, Blanche (36 ans), il a été en couple Marie Trintignant avec qui il a eu un fils, Paul (27 ans), puis il a eu deux enfants, Joseph (19 ans) et Marguerite (14 ans) avec Valérie Bonneton, avec qui il est resté treize ans. De son côté, sa "nouvelle" épouse a également un enfant d'une précédente relation.

"Je m'attache à rester attentif à tous ceux qui m'entourent, déclarait-il à Femme Actuelle à propos de sa famille recomposée.. Ma femme et moi avons cinq enfants à nous deux. Je tourne peu pour pouvoir leur consacrer toute mon attention. J'ai cessé de m'occuper de mon petit nombril !" Nulle trace du comédien depuis 2019, quand il s'est joint à la suite des Petits Mouchoirs intitulée Nous finirons ensemble. Reste que c'est avec bonheur qu'on le retrouve, au cinéma, dès qu'il accepte de participer à un projet...