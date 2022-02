Pio Marmaï jeune papa stressé : il évoque enfin sa fille de 17 mois

La vie a pris un tout nouveau tournant pour Pio Marmaï en 2020. Au mois d'août, l'acteur de 37 ans est devenu papa pour la première fois d'une petite fille appelée Pia, fruit de ses amours avec la danseuse classique Charlotte Ranson. Accueillir un bébé dans sa vie a bouleversé Pio Marmaï et la tranquillité qu'il avait connue jusque-là. Dans les colonnes de Madame Figaro, il s'est comme rarement confié sur l'arrivée de sa fille : "Je suis un tyran avec ma fille de 17 mois, a-t-il déclaré avec de l'humour. Plus sérieusement, sous mes airs décontractés, je suis de nature assez anxieuse. J'ai l'impression que je suis un père légèrement inquiet. Mais je constate à ses côtés que tout fonctionne. J'ai la chance d'avoir un enfant calme et qui dort". Cette inquiétude concernant sa fille, Pio Marmaï est paré à l'apprivoiser et à faire en sorte qu'elle prenne le moins de place possible : "Je vais m'efforcer de faire en sorte que mes enfants soient confiants et bien armés [...] pour savoir se défendre et rester maîtres de ce qu'ils veulent faire ou non".

Pour l'instant, Pio Marmaï profite des jeunes jours de sa petite Pia, devenue l'une de ses principales priorités : "Je suis un peu plus mesuré, je puise mon énergie ailleurs, dans ma vie de famille" révélait-il au même magazine en juin 2021. "S'occuper de quelqu'un d'autre" que de lui lui a apparemment remis les idées en place : "C'est un vrai plus quand on fait un métier où tout tourne toujours autour de votre petit nombril" poursuivait-il.

Pio Marmaï n'a pas annoncé sa paternité tout de suite. En homme de l'ombre, le comédien a choisi de garder la bonne nouvelle pour lui avant que Yann Barthès ne vende la mèche dans Quotidien. L'animateur avait en effet découvert le baby bump de sa compagne dans une vidéo diffusée sur Youtube, Ultime Vengeance 2. Pio Marmaï avait d'ailleurs freiné les ardeurs de son hôte : "Oulala, qu'est-ce qui se passe, on rentre dans l'intime, là... Peut-être que oui, peut-être que non." L'avenir lui a finalement donné raison !