Benoît Magimel et sa compagne Margot Pellier : couple stylé au défilé Dior

Benoît Magimel est actuellement à l'affiche de deux films, Amants et De Son Vivant, sortis les 17 et 24 novembre 2021. L'acteur s'est glissé dans la peau d'un spectateur, le temps d'un défilé de mode. Accompagné de sa chérie Margot Pelletier, il a découvert la nouvelle collection masculine de Dior, aux côtés de la fille de Kate Moss et de Naomi Campbell...

Longtemps privées de défilés à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions, les grandes villes de la planète Mode se réjouissent du retour des festivités ! Jeudi soir (9 décembre 2021), Londres a accueilli un nouveau défilé Dior. La prestigieuse maison française et son directeur artistique des collections masculines, Kim Jones, ont présenté leur dressing homme pour la saison automne 2022. L'événement a eu lieu à l'Olympia London.

De nombreuses célébrités s'y sont rendues, dont Benoît Magimel. Le comédien de 47 ans est arrivé avec sa compagne Margot Pelletier, toute de Dior vêtue avec un magnifique manteau duffle coat sans manche en laine rouge. Une fois à l'intérieur, le couple a croisé Nicolas Maury et dansé avec le rappeur britannique Slowthai.

La liste d'invités du défilé Dior incluait également la fille et le compagnon de Kate Moss, Lila Grace Moss et le comte Nikolai Von Bismarck, Naomi Campbell, le chanteur Sam Smith, le rappeur et acteur Common, Charlie Heaton (de la série Stranger Things) et sa petite amie Natalia Dryer, ainsi que Douglas Booth. Tous ont suivi avec attention les passages successifs des mannequins castés pour le show.

La collection, elle, est inspirée du mouvement social et littéraire Beat Generation, apparu aux États-Unis dans les années 50.