Benoît Magimel "fliqué" par sa compagne Margot Pelletier durant son régime, un résultat bluffant

Benoît Magimel a donné de sa personne pour les besoins du nouveau long-métrage d'Emmanuelle Bercot, De son vivant, sorti en salles le 24 novembre avec Catherine Deneuve et Cécile de France au casting. Dans ce film, il incarne Benjamin, un jeune homme atteint d'une maladie incurable épaulé par son entourage pour l'accompagner dans ses derniers instants. Pour paraître le plus crédible possible devant la caméra, le papa d'Hannah et Djinina (21 et 10 ans) a dû perdre beaucoup de poids en un temps record. Mais durant sa préparation physique draconienne, Benoît Magimel s'est heurté à des difficultés.

Les jours où il manquait de motivation, l'acteur de 47 ans a pu compter sur l'aide précieuse de sa compagne, la scénariste Margot Pelletier, qui l'a encouragé à ne pas baisser les bras et à poursuivre ses efforts. "J'étais fliqué par ma femme... C'était vraiment une discipline de fer. Depuis 5 ans, on n'arrête pas de me demander de prendre du poids, d'en perdre", a-t-il déclaré dans l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+.

En presque quatre mois, Benoît Magimel a perdu plus de 25 kilos. "J'ai dû enchaîner trois régimes successifs car le tournage a été arrêté deux fois, ce qui a été périlleux. Ces trois régimes ont rythmé complètement ma vie : repas, récupération, entraînement. Je passais mon temps à faire mes courses, préparer mes plats, mes encas... Je suis arrivé à perdre ces 25 kilos en trois mois et demi avec l'aide de ma famille car c'était devenu une obsession : toutes mes conversations tournaient autour de ça", a-t-il confié dans les colonnes du Magazine L'Equipe.

Soucieux de bien faire, Benoît Magimel est allé jusqu'à se renseigner auprès d'un spécialiste pour son rôle. "J'ai assisté aux consultations d'un oncologue mais j'ai vite arrêté. J'avais l'impression d'être un voyeur. Il fallait avant tout que je puise mon inspiration en moi-même, que je m'identifie totalement au personnage", a fait savoir l'ancien compagnon de Juliette Binoche à Télé Star. Quand on aime ce que l'on fait, on ne compte pas !