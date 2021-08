Benoît Magimel et Juliette Binoche parents d'Hannah : leur romance est née devant les caméras

Nous sommes en 1998 lorsque Juliette Binoche rencontre Benoît Magimel sur le tournage du film Les Enfants du Siècle de Diane Kurys. Fraîchement oscarisée pour son rôle dans Le Patient anglais, Juliette Binoche était alors à un moment clé de sa carrière. L'acteur, de dix ans son cadet, fait encore ses débuts sur les plateaux de tournage. Très vite, l'admiration laisse place au coup de foudre.

"C'était très émouvant et très troublant pour un metteur en scène de regarder sous ses yeux naître une histoire, c'est incroyable. C'était très beau", s'est souvenue la réalisatrice du film, Diane Kurys dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. A l'époque, Benoît Magimel avait mis un "point d'honneur" à ne pas mélanger travail et amour. Sa relation avec Juliette Binoche a tout changé. "Je me disais : 'On attend que le film se termine, et on verra ce qui se passe'. Je n'aime pas cette ambiguïté, ça me dérange", se rappelait-il.

Bien que brève, l'idylle qui unissait Benoit Magimel à Juliette Binoche a été marquante pour les deux comédiens. Ensemble, ils ont accueilli une fille prénommée Hannah en 1999. L'actrice était déjà maman d'un garçon, Raphael, né en 1993 de sa relation avec le plongeur professionnel André Hallé.

Avec deux parents aussi talentueux dans le cinéma, Hannah a ça dans le sang. C'est donc tout naturellement qu'on la voit faire ses premiers pas en tant qu'actrice. De quoi faire la fierté de sa maman. "Mon aîné prospère dans les trucs numériques et ma cadette veut être actrice. Comme maman Juliette et papa Benoît, pourquoi pas ? Mais il va peut-être falloir qu'elle prenne un pseudo. Binoche + Magimel c'est un peu lourd", estimait Juliette Binoche dans les colonnes de Vanity Fair. Une affaire de famille.