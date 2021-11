Benoît Magimel : 3 régimes et 5 dents arrachées, décisions extrêmes pour une grosse perte de poids

En plus de 30 ans de carrière, Benoît Magimel a enchaîné les rôles et les prises et pertes de poids. "Le corps est essentiel au cinéma, un art visuel où tout n'est qu'apparence mais, heureusement, on peut bluffer, reconnaît-il. Les comédiens se malmènent en permanence." Complexé par sa minceur adolescent, Benoît confesse s'être senti plus sûr de lui en prenant du poids : "Je me suis senti plus dense, plus fort, ancré dans le sol. Je suis monté à 104 kilos pour 1,78 m. Ça me plaisait de montrer une autre facette sur grand écran. Mais après tout devient un enfer : monter des marches, faire ses lacets, s'habiller... Vous êtes essoufflé en permanence."

Benoît Magimel reste conscient des dangers de ces pertes et prises de poids successives. "Dans ma vie privée et médiatique, on m'a beaucoup jugé sur mon poids... Je vais devoir arrêter ce yoyo, confesse le mari de la scénariste Margot Pelletier au Magazine L'Équipe. Je me vois vieillir à travers mes rôles. On se dit : tiens, j'ai le pec' qui s'affaisse légèrement, c'est nouveau. La vieillesse demande plus d'efforts, surtout dans ce métier. Elle vous impose la constance et bannit les excès."