Benoît Magimel et Cécile De France très complices, Catherine Deneuve en forme pour "De son vivant"

Il aura fallu être patient, très patient, avant de découvrir le nouveau film d'Emmanuelle Bercot. Reporté par la pandémie de Covid-19 et par les soucis de santé de Catherine Deneuve, De son vivant sortira finalement, en salles obscures, le 24 novembre 2021, après avoir été présenté au Festival de Cannes en juillet dernier. A quelques heures des projections nationales, une avant-première a toutefois pris place au cinéma Pathé-Wepler, dans le 18e arrondissement de Paris, le mercredi 17 novembre. Et pour l'occasion, la réalisatrice s'était évidemment entourée de ses comédiennes et de ses comédiens.

De son vivant raconte le destin d'un homme, la quarantaine, dont le destin est scellé par la maladie. Le film retrace son année de lutte, en quatre saisons, ses doutes, ses peurs, finalement l'acceptation. Dans le rôle de Benjamin, Benoît Magimel a rarement été aussi juste. Et il a eu la chance de donner la réplique à Catherine Deneuve, qui interprète sa mère, mais aussi à Lou Lampros, Oscar Morgan, Gabriel Sara et Cécile de France. Une telle expérience, forcément, ça rapproche. C'est pourquoi, le soir de l'avant-première, chacun avait l'air si content de ses retrouvailles.

Celle qui a risqué sa vie, sur le tournage du long-métrage, c'est Catherine Deneuve. En novembre 2019, elle a été victime d'une "petite attaque cérébrale" alors qu'elle tournait une séquence et a mis des mois à s'en remettre. En retrouvant les plateaux de tournage, quelques mois plus tard, la comédienne de 78 ans n'était plus tout à fait la même. "Le scénario n'avait pas bougé, mais j'étais une autre femme, qui avait une autre façon de voir, de penser, de bouger, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Elle. J'ai eu beaucoup de chance, car j'ai été plus effleurée qu'autre chose par cet AVC. Et, pourtant, même si j'ai été peu touchée, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre exactement, à être certaine que tout était parfaitement à sa place." Pour voir cette performance réalisée dans des circonstances exceptionnelles, rendez-vous dans les salles...

