Catherine Deneuve est enfin rentrée chez elle après son accident vasculaire

C'est une fois encore Le Parisien qui a décroché le scoop : alors que le journal avait annoncé l'hospitalisation de Catherine Deneuve en novembre dernier, pendant qu'elle était en tournage - coup de "chance" -, au centre hospitalier de Gonesse (Val d'Oise), il annonce cette fois qu'elle a regagné son domicile parisien.

Selon les informations de nos confrères, Catherine Deneuve "a retrouvé la semaine dernière son domicile parisien près de l'église Saint-Sulpice à Paris (VIe)", peut-on lire. Une heureuse nouvelle glanée grâce aux témoignages "de nombreux passants et commerçants" qui "l'ont vu déambuler dans son quartier, celui de Saint-Germain-des-Prés". D'abord hospitalisée à Gonesse, puis transférée à la Fondation Adolphe de Rothschild, la star réagissait "bien au traitement" prescrit et aurait finalement pris ses quartiers à la mi-novembre dans un centre de rééducation pendant deux semaines. La mythique comédienne de Peau d'âne aurait précisément été victime d'un accident ischémique transitoire (AIT), qui est une forme passagère d'accident vasculaire cérébral (AVC).

Catherine Deneuve, qui à 76 ans continue de tourner à un rythme effréné et de parcourir le monde, va devoir lever le pied mais reprendra tout de même le tournage du film De son vivant, signé Emmanuelle Bercot, celui-là même qu'elle mettait en boîte au moment des faits. Suspendu le 25 novembre, le tournage devrait reprendre avant le printemps.

A la suite de sa mésaventure, Catherine Deneuve avait pu compter sur son clan pour ne pas alimenter les fausses rumeurs sur sa santé. "Cela n'a pas touché le cerveau. Ses bras et ses jambes bougent. Elle boit et elle se nourrit", avait confié un proche. "Heureusement, elle n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelque temps de repos", avait précisé son agent Claire Bondel.

Thomas Montet