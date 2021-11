Catherine Deneuve n'est plus la même depuis son AVC : "J'ai mis beaucoup de temps à me remettre"

Robe rouge éclatante, manteau léopard théâtral, brushing XL et regard affirmé : à l'occasion de la sortie du film De son vivant au cinéma, Catherine Deneuve s'est prêtée à une nouvelle séance photo pour le magazine Elle du 5 novembre 2021. Dans l'entretien qui accompagne ces clichés, l'actrice de 78 ans est revenue avec sincérité sur sa "petite attaque cérébrale" survenue en novembre 2019, alors qu'elle tournait justement ce drame signé Emmanuelle Bercot.

Dans le film De son vivant, la comédienne interprète le rôle de Crystal, une mère accompagnant son fils (joué par Benoît Magimel) dans son combat contre le cancer. Au moment de reprendre le tournage, une fois remise de son "pépin de santé", Catherine Deneuve n'était plus la même : "Le scénario n'avait pas bougé, mais j'étais une autre femme, qui avait une autre façon de voir, de penser, de bouger (...). J'ai eu beaucoup de chance, car j'ai été plus effleurée qu'autre chose par cet AVC. Et, pourtant, même si j'ai été peu touchée, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre exactement, à être certaine que tout était parfaitement à sa place", s'est-elle souvenue.

Un retour sur les plateaux ensuite chamboulé par la pandémie de coronavirus, qui a imposé une seconde pause dans le tournage. "Ma propre situation a été balayée et dépassée par le Covid. Ce qui m'est arrivé n'avait plus tellement d'importance", a-t-elle confié. "Quand on a repris le film, on était dans ce tsunami (...). J'avais déjà passé plusieurs mois à l'hôpital et y retourner même dans des décors en studio était très troublant." Entre son AVC et ce tournage puzzle, la mère de Christian Vadim et Chiara Mastroianni estime avoir tout de même "passé une bonne année à l'hôpital"...

Après avoir fait un retour remarqué lors du dernier Festival de Cannes, celle qui vit désormais au jour le jour avoue avoir "de nouveau très envie de tourner". En voilà une bonne nouvelle !