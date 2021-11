"Ça a été violent, un drame" : Catherine Deneuve revient sur la naissance de son fils Christian

Enfin, Catherine Deneuve s'apprête à faire son retour dans les salles obscures le 24 novembre dans le film De son vivant, un long-métrage pour lequel elle a retrouvé son amie réalisatrice Emmanuelle Bercot. Ce film est d'autant plus attendu que son tournage a été interrompu à deux reprises : une première fois en novembre 2019 lorsque l'actrice a été victime d'un accident vasculaire ischémique, puis une seconde fois à cause de la pandémie de coronavirus. Tout en revenant sur ce projet riche en rebondissements, la star de 78 ans s'est confiée sur la maternité, elle qui interprète une mère accompagnant son fils - joué parBenoît Magimel - dans son combat contre le cancer.

"Très jeune, je voulais avoir un enfant et j'avais l'intuition que ce serait difficile. J'étais très amoureuse du père de mon fils Christian", s'est-elle d'abord souvenue. Lorsque Catherine Deneuve donne naissance à son premier enfant, le 18 juin 1963, elle est alors âgée de 20 ans. Cela fait déjà trois ans qu'elle partage la vie du réalisateur Roger Vadim - plus âgé de 16 ans - suite à leur rencontre sur le tournage du film Les Parisiennes (en 1961). Le couple fonde peut-être une famille mais il ne se marie pas pour autant. "Ça ne se faisait pas du tout, à l'époque, d'attendre un bébé sans être mariée, et de plus j'étais mineure. Mais je voulais un bébé ! Ça a été compliqué, passionnel, violent, un drame dans ma famille."

C'est avec "Christian dans les bras", en "apprenant le texte des chansons la nuit, à la campagne", que la comédienne a ensuite tourné les Parapluies de Cherbourg, film de Jacques Demy qui a véritablement lancé sa carrière. Séparée du père de son fils peu après sa naissance, Catherine Deneuve a ensuite été brièvement mariée au photographe anglais David Bailey, avant de rencontrer Marcello Mastroianni. De cette relation est née sa fille Chiara, en 1972. Là encore, pas besoin de se marier pour s'aimer : "Je n'ai pas davantage épousé le père de Chiara. Je n'ai jamais eu besoin de l'institution du mariage pour aimer. Et l'amour reste la grande aventure de ma vie."