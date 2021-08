Christian Vadim et Vincent Lagaf' en plein strip-poker au Festival de Ramatuelle

Variant Delta, pass sanitaire, incendies... que l'actu est plombante ! Heureusement, il y a encore quelques refuges pour se divertir. Le Festival de Ramatuelle en est un parfait exemple. Depuis que sa nouvelle édition a ouvert ses portes, les spectateurs ont pu apprécier des spectacles variés, de la musique au théâtre en passant par l'humour.

Lundi 9 août, la scène du célèbre festival accueillait la troupe de la pièce Pair et manque, signée Nadège Meziat. A l'affiche, on y retrouve l'auteure ainsi que l'ancien animateur télé reconverti depuis quelques années en homme de scène Vincent Lagaf' et le comédien Christian Vadim ; ce dernier, fils de Catherine Deneuve, signe d'ailleurs la mise en scène. Enfin, le casting est complété par Bernard Fructus.

Lors de cette représentation, présentée en amont par le directeur artistique du Festival Michel Boujenah, on a pu voir quelques VIP parmi les spectateurs à l'instar de l'ancien ministre Luc Ferry accompagné de sa fille. Tous les membres du public devaient bien évidemment présenter un QR code pour accéder aux gradins, test PCR négatif ou schéma vaccinal complet étant demandés.

Le site officiel du Festival de Ramatuelle - qui doit fermer ses portes le 11 août après un concert d'Alain Souchon - présentait la pièce Pair et manque ainsi : "Nadège Meziat a choisi de changer la donne du scénario entendu du théâtre de boulevard, femme, mari et maitresse ou amant et de faire rentrer sur scène l'inconnue qui va bouleverser la vie de 3 hommes, 3 copains d'enfance. Habitués à se réunir tous les dimanches soirs pour boire, faire et défaire le monde, ils vont lors d'une soirée entamer un strip-poker et se mettre beaucoup plus à nu qu'ils ne pensaient. Trois personnages, dont les défauts exacerbés par la situation provoquent rires francs dans la salle, les acteurs s'amusent beaucoup et nous aussi."