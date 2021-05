Festival de Ramatuelle 2021 : Julie Depardieu, Gad Elmaleh... un parterre de stars pour la 37e édition !

Les gens avaient soif de culture, de divertissements et, si les plateformes de streaming ont été visionnées par des millions de spectateurs à travers le monde pendant la pandémie, nul doute qu'ils seront aussi présents dans les salles de cinéma, les allées des musées ou dans les festivals. A commencer par Ramatuelle.

Le Festival de Ramatuelle ouvrira sa 37e édition le 27 juillet par ses Nuits Classiques avec au programme : le pianiste Bertrand Chamayou, puis l'Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Laurent Petitgirard pour une reprise de sa pièce Dilemne avec Marie Pierre Langlamet et Vincent Lucas et, enfin, Misia Sert dont le souvenir sera ravivé par la populaire comédienne Julie Depardieu, Juliette Hurel et Delphine Couvert.

L'édition 2021 du Festival de Ramatuelle, placée sous le signe du rire, de la fantaisie, de la création et de l'émotion a choisi un mot d'ordre pour cette nouvelle saison culturelle : ENSEMBLE. Le rire sera notamment à l'honneur avec, en ouverture du festival, le 31 juillet, l'acteur, humoriste et même chanteur depuis peu, Gad Elmaleh pour son nouveau spectacle, D'ailleurs.

Par la suite, il faudra compter sur Philippe Katerine sur scène pour son album Confessions. Mais aussi sur la pièce La Maison du loup, qui sera jouée pour la première fois en public en avant-première. Une création signée Benoit Soles. Une programmation qui pourra également compter sur Benjamin Biolay pour son album Grand prix, Sébastien Castro pour la pièce J'ai envie de toi, Patrick Chesnais, Estelle Lefébure et Philippe Lellouche pour la pièce L'invitation, Éric Métayer pour le spectacle Un Monde Fou, Fabrice Luchini dans le cade du programme Des écrivains parlent d'argent, Myriam Boyer dans Louise au parapluie ou encore Christian Vadim, Vincent Lagaf, Bernard Fructus et Nadège Méziat pour Pair et Manque...

Le Festival de Ramatuelle est honoré de participer à la promotion de la culture en région en invitant le Théâtre national de Nice et sa directrice Muriel Mayette-Holtz qui présentera un Feydeau Chat en poche le 10 Août. Le 11 Août, le festival tirera son rideau avec Alain Souchon et son album Âmes fifties.