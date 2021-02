Gad Elmaleh a "enquêté" sur CopyComic : "Je me suis demandé si c'était une ex"

Nous sommes le 28 janvier 2019 lorsque CopyComic publie la fameuse vidéo. Celle où l'on comprend que Gad Elmaleh s'est un peu trop inspiré de grands humoristes américains et parfois même francophones. Assumant ces similitudes, l'humoriste et chanteur est revenu sur l'affaire lors d'un grand entretien à Paris Match, dans le numéro du jeudi 4 février 2021.

"C'est vrai qu'il y a des moments trop ressemblants. Mais ce sont quelques minutes, tirées de plusieurs heures de show. Le montage est malhonnête. Il y a des idées que j'ai empruntées à Jerry Seinfeld, par exemple, en le revendiquant", s'est défendu le comique auprès de nos confrères. La vraie inspiration, Gad Elmaleh l'a surtout trouvée dans son univers, notamment auprès de ses proches.

"Je me suis toujours inspiré de mon entourage. Mon personnage d'agent immobilier marocain, c'est un copain de Casablanca. Coco, c'est Simon, un homme que j'ai bien connu, décédé cette année", a-t-il plaidé. Aujourd'hui, Gad Elmaleh s'insurge surtout contre "la délation anonyme", qui a fait tant chamboulé sa vie. Il reste marqué par la violence de ce tourbillon. "Je suis étonné qu'un individu si assoiffé de justice se protège autant. Pourquoi jamais aucun auteur n'est venu me reprocher de l'avoir plagié ? Ou ne m'a attaqué en justice ? Parce que ce n'est pas assez fondé", a développé Gad Elmaleh.

"Tous les humoristes y sont passés. Je me suis demandé si c'était une ex"

Persécuté, il s'est même livré à un "faux combat, malsain" afin de démasquer l'identité de CopyComic. "Au moment de la polémique, j'ai soupçonné tout le monde. Je voulais savoir. C'était une erreur, naïve", reconnait-il. À un moment, Gad Elmaleh s'est mis à "soupçonner tout le monde". "Tous les humoristes y sont passés. Je me suis demandé si c'était une ex, un collègue, un concurrent. Un faux combat, malsain. J'ai laissé tomber", avoue le chanteur . Il en était tellement mal que Gad a même inquiété ses proches. "On en était malades. Ça nous a pris au ventre. Il était malheureux. Il a beaucoup changé. Ni en pire, ni en mieux, mais il y a eu un changement", a déploré sa mère, Régine, à Paris Match.

Résultat : CopyComic lui aura fait faire un "grand ménage" dans son entourage. "Certaines personnes du métier m'ont enfoncé, publiquement, pour ensuite me demander de faire la première partie de mon spectacle. Je ne me suis pas fâché, mais je ne veux plus perdre de temps avec eux", a-t-il confié.

Retrouvez l'entretien de Gad Elmaleh en intégralité dans le dernier numéro de Paris Match.