Gad Elmaleh et son fils Raphaël : rare photo de leur jolie complicité

Rares sont les apparitions du jeune Raphaël sur les réseaux sociaux. Pourtant, le 15 juillet 2020, Gad Elmaleh s'est saisi de son compte Instagram pour partager une jolie photo de lui en pleine séance câlin avec son fils de 6 ans. Un cliché qui n'a pas manqué d'attendrir ses quelque 2 millions d'abonnés.

En noir et blanc, l'humoriste de 49 ans apparaît tout sourire, profitant pleinement d'un moment de tendresse avec son petit garçon, né de sa relation passée avec Charlotte Casiraghi. "De temps en temps, il a le droit de dormir dans mon lit. (...) Le matin, il vient dans mon lit direct. Il vient me voir, il vient me réveiller. Alors je le garde près de moi un petit moment", avait-il confié dans l'émission Une ambition intime, diffusée en septembre 2019 sur M6. Voilà près de cinq ans que les célèbres parents du petit Raphaël sont séparés.