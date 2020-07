Noé Elmaleh, fils de Gad, amoureux : il révèle sa chérie, de tendres photos

Le fils aîné de Gad Elmaleh, Noé Elmaleh, vole aujourd'hui de ses propres ailes. À seulement 19 ans, le jeune homme prend notamment sa carrière très au sérieux, lui qui s'est lancé dans le mannequinat. En janvier dernier, on le retrouvait d'ailleurs sur les podiums pour la marque parisienne Gunther, créée par Naomi Gunther, lors de la Fashion Week. Comme d'autres modèles, Noé a par la suite vu ses projets mis en suspens en raison de l'épidémie de coronavirus qui a frappé le monde entier.

Mais pas sûr que le jeune homme, fruit des amours entre son humoriste de père et la comédienne Anne Brochet, ait été véritablement chagriné par la situation. Et pour cause, il se pourrait bien qu'il n'ait pas passé le confinement seul. En tout cas, sa dernière publication Instagram, vendredi 3 juillet 2020, a fini de prouver qu'il a trouvé l'amour. À travers une série de photos, Noé a fait savoir qu'il était en couple avec une jeune et jolie jeune femme. Sur les images, ils apparaissent masqués et prennent la pose dans un ascenseur, puis c'est la mystérieuse demoiselle qui est mise seule à l'honneur dans le métro avec un adorable chiot dans les bras. Noé a accompagné cette publication de simples émojis, dont un coeur qui, en plus des étreintes affichées, en dit bien long sur ses sentiments. En revanche, pas un mot sur l'identité de sa belle.

Mais, en faisant défiler les commentaires des internautes ravis, il était possible d'identifier le compte Instagram de l'intéressée, qui répond au nom de Johanna. Sur sa page, elle se décrit comme étant journaliste, travaillant pour le site Au Féminin. Et force est de constater qu'elle est beaucoup moins secrète que son célèbre petit ami sur leur relation, postant régulièrement des photos de leur couple. Des photos sous lesquelles Noé lui laisse d'ailleurs toujours un petit mot, comme un doux "je t'aime" il y a quelques semaines, le 2 juin, lors de doux moments à fleur d'eau. En février dernier, Johanna avait même le bonheur de célébrer ses 20 ans à ses côtés. En outre, leur première apparition officielle ensemble sur le réseau social remonte au mois de décembre 2019. Un très joli couple !