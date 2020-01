Gad Elmaleh : Son fils Noé défile à la Fashion Week de Paris

Les yeux de la planète Mode sont rivés sur Paris ! La Ville lumière accueille une nouvelle Fashion Week, mi-homme mi-Haute Couture. La première partie de cette folle semaine s'est achevée dimanche 19 janvier 2020. Le fils de Gad Elmaleh, Noé, a attendu les derniers instants pour en retrouver la ferveur...

C'est grâce à Gunther que Noé Elmaleh s'est distingué ! Samedi 18 janvier après-midi, la marque parisienne et sa fondatrice Naomi Gunther ont dévoilé leur collection homme automne-hiver 2020-2012 au cours de leur tout premier défilé. L'événement a eu lieu à l'Hôtel national des Arts et Métiers, dans le 3e arrondissement de Paris.

Plusieurs célébrités (dont le rappeur Disiz et le basketteur français Axel Toupane) et influenceurs s'y sont rendus pour découvrir le nouveau dressing hivernal Gunther, baptisé "Jour Blanc". Les chanceux spectateurs ont suivi avec attention les sorties des coulisses des mannequins, dont faisait partie Noé Elmaleh.

Le mannequin de 19 ans portait le look 16 de la collection, composé d'un ensemble veste et pantalon en laine à carreaux noir et blanc, d'un pull à col roulé noir et un sac besace tricoté, auquel étaient accrochées des lunettes de ski.