Victor Belmondo : Sa matinée Fashion Week avec Joeystarr

En janvier, Paris retrouve son titre de capitale de la planète Mode ! Elle accueille une nouvelle Fashion Week en deux parties, consacrée aux collections homme et Haute Couture. La première s'est achevée dimanche 19 janvier 2020, en présence de Joeystarr et du petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor.

Pour le défilé Lanvin, les chanceux invités se sont montrés matinaux ! La maison parisienne leur avait donné rendez-vous dimanche à 10h au Centre national de la danse, situé à Pantin (Seine-Saint-Denis). Joeystarr s'y est rendu et a suivi avec attention le défilé au côté des acteurs Victor Belmondo et Sandor Funtek, héros des films Adoration et K Contraire, en salles ce mercredi 22 janvier 2020.

Les actrices Hafsia Herzi et Gabrielle Union, le mari de cette dernière, l'ancien basketteur Dwayne Wade, ainsi que le rappeur Spri Noir étaient également présents. Tous ont découvert la collection homme automne-hiver 2020-2021 de Lanvin, à laquelle s'est mêlé le nouveau dressing prêt-à-porter de l'enseigne.

Pour la porter, le directeur artistique de Lanvin, Bruno Sallieli, a notamment pu compter sur le rappeur, mannequin et fils de Diddy, Christian Combs, l'acteur et influenceur Luka Sabbat, et les soeurs Gigi et Bella Hadid.