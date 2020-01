Laetitia Casta somptueuse pour Jacquemus, Gigi Hadid fait le buzz

La Fashion Week continue et réserve chaque jour son nouveau lot de surprises. Le 18 janvier 2020, Jacquemus a présenté sa nouvelle collection Automne/Hiver intitulée "1997 à Paris". Pour mettre en valeur ses pièces, le créateur a choisi des mannequins incontournables dans le milieu de la mode comme la Française Laetitia Casta et les soeurs Bella et Gigi Hadid. Top au caractère bien trempé (comme elle l'avait démontré en octobre 2019 au défilé Chanel en éjectant une jeune femme du podium), cette dernière s'est signalée par une nouvelle petite "folie" lors de ce défilé.

Alors qu'un autre mannequin se contentait de défiler sans trop oser le moindre débordement, le top de 24 ans a fait un geste qui n'est pas passé inaperçu pendant son passage... Elle a osé toucher, caresser et rabattre ses cheveux sur sur sa poitrine pour dévoiler le dos de la robe qu'elle portait ! Et, pour finir en beauté, elle a fait un élégant geste à la manière d'une vraie publicité pour soins capillaires. En quelques secondes, Gigi est ainsi devenue la star du défilé et beaucoup de fashionistas définissaient déjà cet instant comme "LE moment" du défilé.