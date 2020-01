Laetitia Casta : Rarissime photo de sa fille Sahteene, 18 ans

Laetitia Casta protège la vie privée de ses enfants envers et contre tout. Une photo de sa fille aînée, prénommée Sahteene, a toutefois été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est son père, le photographe professionnel Stéphane Sednaoui, qui a capturé ce si joli cliché en noir et blanc et l'a publié sur son compte Instagram, le jeudi 16 janvier 2020.

On y voit la jeune femme désormais âgée de 18 ans poser en justaucorps noir face à un miroir. Comme son père l'indique en légende, cette photo a en réalité été capturée trois ans plus tôt, au cours de l'été 2017 et d'un voyage au Japon. Bien que la photo soit prise d'assez loin, on voit que la jeune fille a les fins de sa si jolie maman.