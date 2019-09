Laetitia Casta : Son ex Stefano Accorsi et sa nouvelle compagne à Venise

Le festival international du film de Venise attire décidément beaucoup de monde pour sa session 2019 ! Mais pour cette 76e édition de la Mostra, le spectacle se déroule tout autant sur les tapis rouges que dans les rues de la ville de l'amour. Entre deux projections, les couples s'affichent librement main dans la main. On a notamment vu Pete Davidson et sa nouvelle chérie, l'actrice Margaret Qualley, déambuler près des gondoles. Voilà que le lundi 2 septembre, l'ex de Laetitia Casta a lui aussi profité des balades romantiques à l'italienne : Stefano Accorsi a été aperçu en compagnie de sa nouvelle épouse, Bianca Vitali.

Laetitia Casta et Stefano Accorsi se sont aimés pendant dix ans avant de se dire au revoir. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les parents d'Athena et d'Orlando ont chacun retrouvé l'amour de leur côté. L'acteur italien de 44 ans est tombé sous le charme de la délicieuse Bianca Vitali en 2013 sur le tournage de la série 1992. Ils se sont dit "oui" le 23 novembre 2015 et ont eu leur premier enfant commun, Lorenzo, le 21 avril 2017. Quant à Laetitia Casta, elle est en couple depuis l'année 2015 avec Louis Garrel, qui est désormais son époux. Comme quoi, le destin a peut-être bien fait de leur ouvrir une voie alternative.

Laetitia Casta, heureuse dans les bras de Louis Garrel

La divine Corse a connu trois belles histoires : Stéphane Sednaoui – avec qui elle a eu sa première fille Sahteene –, Stefano Accorsi et Louis Garrel. Le 10 juin 2017, c'est d'ailleurs sur l'île de Beauté, à Lumio, qu'elle a passé la bague au doigt de son nouveau partenaire. Une union qui la comble à tous niveaux puisque, quelques mois auparavant, elle expliquait au magazine Marie-Claire qu'elle ne "simulait jamais l'orgasme". "L'amour, je le considère comme quelque chose d'essentiel, précisait-elle. Mais avec le temps, il y a quand même plein d'idées qui tombent à l'eau. Disons que j'ai moins de certitudes." Sauf peut-être une !