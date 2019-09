Pete Davidson grillé main dans la main avec Margaret Qualley à Venise

Thank U... next ! Au coeur des paroles du titre d'Ariana Grande – qui s'amusait de l'annulation de leurs fiançailles en novembre dernier –, Pete Davidson a depuis tourné la page et retrouvé l'amour. Une idylle que l'humoriste américain ne cachait pas tant que ça puisqu'il s'est nonchalamment promené main dans la main avec l'élue de son coeur, Margaret Qualley, en pleine journée et à la vue de tous. En Italie, à l'occasion du 76e festival international du film de Venise, le couple a été aperçu au bord de l'eau et dans les rues commerçantes de la capitale des tourtereaux, le lundi 2 septembre 2019. Largement de quoi clamer haut et fort : "I'm so into you."

Margaret Qualley et Pete Davidson avaient sérieusement éveillé les soupçons alors qu'ils assistaient ensemble à la projection du film Seberg de Hakim Jamal, le vendredi 30 août. Dans ce long métrage présenté hors compétition, la comédienne – qui n'est autre que la fille d'Andie MacDowell ! – donne la réplique à Kristen Stewart et Jack O'Connell. Dans le Palais du cinéma, ce soir-là, elle avait d'ailleurs pris place, non pas auprès de son amoureux, mais à côté de son compagnon de jeu Anthony Mackie – alias Le Faucon de la saga Avengers. Pour tenter de préserver leur intimité, Pete Davidson s'était installé... juste derrière elle. Discret, mais pas trop.

Pete Davidson et Ariana Grande, une histoire courte mais intense

Si vous aviez un doute sur véracité de la fin de l'histoire entre Pete Davidson et Ariana Grande, vous voilà désormais fixés. Amoureux de juin à octobre 2018, le couple avait eu le temps d'emménager ensemble à Manhattan, de se fiancer et de se faire tatouer ensemble à maintes reprises. Mais après la rupture, chacun a pris grand soin de faire peau neuve en éliminant toute trace de son ex : la chanteuse avait même fait remplacer le numéro de matricule du défunt père pompier de Pete Davidson... par le nom du chien de Mac Miller. Chic.