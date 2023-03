"Le crack, j'en fous partout" : JoeyStarr cash sur ses sombres addictions à la drogue et l'alcool

Souvent catégorisé comme un personnage sulfureux, JoeyStarr a effectivement vécu quelques périodes assez sombres par le passé. Notamment en ce qui concerne son rapport à la drogue. Si sa consommation de ces substances ne lui ont jamais réellement causé de problèmes dans sa vie, c'est davantage ce qu'il y a autour qui lui a presque été fatal. "Je n'ai jamais eu ce truc d'aller jusqu'à l'overdose, mais en revanche, c'est les à-côtés qui ont failli me tuer", a-t-il notamment expliqué à Keren Rose dans son podcast Contre-addictions.

L'ancien rappeur de NTM s'est alors souvenu de ce jour où il a eu des hallucinations en voyant son frère et sa propre tête changer de couleur à vue d'oeil. "Je prends un truc pour dormir, j'ai surdosé... Ils ont appelé les pompiers", s'est-il souvenu. Il s'est ensuite qualifié comme "un très mauvais toxicomane", avant de donner un exemple : "Pour le crack, quand il faut cuisiner le truc, j'en fous partout, j'ai juste envie de faire mon truc". Il se juge donc "incapable de prendre un livre et de faire la recette de bout en bout", comme en "cuisine". À noter qu'il est également un grand consommateur d'alcool.

"Pas envie" d'être sobre

Mais qu'en est-il alors de son rapport à la sobriété ? Il n'en a, en réalité, "pas envie". A-t-il déjà tenté de s'affranchir de ses addictions ? Oui, en réalisant des cures de désintoxication. Mais il les "gâchait" en ne respectant pas les règles. Il s'en allait pendant quelques jours, avant d'y retourner. En revanche, s'il estime, par conséquent, ne pas être totalement guéri de ses addictions, il affirme avoir beaucoup appris "des femmes" et de ses "enfants".

D'après lui, l'addiction qui le définit le mieux demeure "le travail". Difficile effectivement de lui donner tort lorsque l'on s'épanche sur sa riche et prestigieuse carrière, lui qui est passé de légende du rap français à acteur reconnu et confirmé. En effet, entre ses différents tubes avec Kool Shen en tant que membre de NTM, puis ses nombreux rôles au cinéma, dont ceux dans Le Bal des actrices ou Polisse grâce auxquels il a notamment été nommé à deux reprises aux César dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, il a connu beaucoup de succès dans sa vie professionnelle.