Gad Elmaleh papa de Noé et Raphaël : "J'ai beaucoup de chance avec leurs mamans"

Gad Elmaleh a connu de multiples histoires d'amour. Deux d'entre elles ont été marquées par la naissance d'un enfant. Celle avec la comédienne Anne Brochet, avec la naissance de Noé il y a dix-huit ans et celle avec Charlotte Casiraghi et la naissance de Raphaël il y a maintenant six ans. Cette situation de parents séparés implique que Gad Elmaleh ne voit pas toujours ses fils autant qu'il le voudrait.

Dans Une ambition intime de Karine Le Marchand diffusé le lundi 16 septembre 2019 sur M6, l'humoriste et comédien de 48 ans a expliqué ce qui l'a poussé à partir de longs mois de l'autre côté de l'Atlantique pour vivre son rêve américain, tout en sachant que ce projet aurait pour conséquence de passer moins de temps avec Noé et Raphaël.

"C'était très dur mais j'avais envie d'être un papa qui fait ce qu'il a envie de faire pour être heureux et communiquer cela à son fils", a-t-il expliqué. Ce séjour loin de la France n'aurait pas été possible sans la bonne entente de Gad Elmaleh avec Anne Brochet et Charlotte Casiraghi, remariée au producteur Dimitri Rassam avec qui elle a eu le petit Balthazar né en octobre 2018. "Il faut dire aussi que j'ai beaucoup de chance avec leurs mamans. C'est une chance", a-t-il confié, confirmant que l'une et l'autre s'adaptent à ses projets. "On construit ensemble, je trouve ça super", a-t-il ajouté.

L'humoriste qui prépare un nouveau spectacle et joue toujours L'invitation au théâtre de La Madeleine (pièce qui sera proposée le 1er janvier prochain sur M6) s'est ensuite épanché sur ses fils. D'abord sur Raphaël. "De temps en temps, il a le droit de dormir dans mon lit (...) Le matin, il vient dans mon lit direct. Il vient me voir, il vient me réveiller. Alors je le garde près de moi un petit moment", a-t-il partagé avec tendresse.

Avec Noé, 18 ans, la relation est aujourd'hui plus mature : "Noé, j'avais ça avec lui et puis maintenant s'est plus la discussion. Il met juste plus de temps à répondre au téléphone maintenant et il va mettre de plus en plus de temps je crois", a-t-il confié.

Suite à la diffusion de ce nouveau numéro d'Une ambition intime, Karine Le Marchand a tenu à remercier les 1,5 million de téléspectateurs qui l'ont regardé. "Merci infiniment à tous ceux qui ont suivi cette émission hier soir. Merci pour tous vos messages dithyrambiques, ça fait chaud au coeur. Quelle que soit l'audience, je suis très fière de l'avoir faite comme ça, et de vous avoir permis de découvrir vraiment cet homme génial qu'est @gadelmaleh. Big up à mon équipe, vous faites un travail admirable, et on a encore plein de belles choses à faire ensemble, sensibles et humaines. #fière", a publié l'animatrice sur sa page Instagram dans la matinée du mardi 17 décembre 2019.