Gad Elmaleh infecté par la Covid-19, "avec des symptômes très douloureux"

Gad Elmaleh craint pour son métier d'humoriste. Que lui réserve l'avenir ? Sa profession est aujourd'hui sinistrée, mais pour combien de temps encore ?

Invité de Thomas Sotto le 31 mai 2020, dans 20h30 le dimanche (après le JT de France 2), le comédien et spécialiste du rire de 49 ans n'a pas seulement partagé ses inquiétudes, il a également admis avoir été touché personnellement pas le coronavirus. Amené à partager son expérience de la maladie, Gad Elmaleh a d'abord été quelque peu gêné, ayant en premier lieu une pensée pour les plus de 28 000 victimes du coronavirus. "C'est très délicat, au moment où je dis ça, je pense à ceux à qui ça a coûté la vie et aux milliers de familles endeuillées. Je pense d'abord à ça, avant toute chose", a-t-il d'abord déclaré.

Lancé ensuite dans "un registre plus personnel", l'humoriste a avoué avoir eu peur lorsqu'il a découvert qu'il avait été infecté par la Covid-19. "Ça a été un épisode douloureux, qui m'a bousculé", a-t-il confié. Il s'est considéré comme "au milieu", entre les personnes asymptomatiques et les cas tragiques, "une position avec des symptômes très douloureux, très très compliqués". L'ex-compagnon de Charlotte Casiraghi en a ensuite tenu à remercier le personnel de l'hôpital Saint-Antoine à Paris "et toute l'équipe des urgences de l'hôpital Saint-Antoine".

Cette pandémie de coronavirus a forcément poussé le papa de Noé (19 ans) et Raphaël (6 ans) à revoir quelques parties de son spectacle Gad Elmaleh - Et d'ailleurs, en y intégrant le virus. Mais il ne souhaite pas trop s'étaler sur le sujet et craint que d'autres aillent trop loin en la matière. Reste maintenant à savoir quand il pourra remonter sur scène et dans quelles conditions.