Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam complices : soirée cinéma en couple

Les jeunes mariés ont fait une apparition remarquée au Grand Rex. Le 2 décembre 2019 se tenait l'avant-première parisienne du film Le Meilleur reste à venir, une nouvelle comédie qui met en scène Patrick Bruel et Fabrice Luchini, à laquelle Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam ont pris part.

Particulièrement discret, le couple n'a pas pour habitude de s'afficher ainsi sur tapis rouge. Pourtant, c'est avec le sourire et une certaine décontraction que la Monégasque de 33 ans et son époux ont pris la pose devant les photographes. La fille de la princesse Caroline et le fils de Carole Bouquet ont échangé quelques regards complices devant les objectifs, avant de prendre place dans la salle non loin de Michel Hazanavicius et sa femme Bérénice Béjo, Florent Peyre ou encore Guillaume de Tonquédec.

Tous ont donc eu le privilège de découvrir ce nouveau long-métrage signé Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, et dont Dimitri Rassam est le producteur. Cette comédie dramatique qui sortira au cinéma le 4 décembre raconte un énorme malentendu : deux amis d'enfance, chacun persuadé que l'autre n'a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Un film qui met non seulement en scène Patrick Bruel et Fabrice Luchini, mais également Zineb Triki et Pascale Arbillot.

Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont brillé par leur absence lors de la Fête nationale de Monaco célébrée 19 novembre dernier par le prince Albert, son épouse Charlene et les princesses Caroline et Stéphanie. Depuis son mariage provençal l'été dernier, le couple s'est fait discret et n'a effectué que quelques apparitions. Raphaël Elmaleh (5 ans) et Balthazar Rassam (1 an), les enfants de la cavalière monégasque, sont quant à eux particulièrement protégés des médias.