Charlene et Albert de Monaco : Rare photo de famille au palais, quasi au complet

A côté de Caroline de Monaco, son fils aîné Andrea Casiraghi apparaît tout sourire près de sa femme Tatiana Santo Domingo et de deux de leurs trois enfants : Alexandre, dit Sacha (6 ans), et sa soeur India (4 ans). Le petit Maximilian (1 an), pourtant présent lors de la cérémonie dans la cour du palais, manque lui aussi à l'appel. Ravissante dans son ensemble Dior, Alexandra de Hanovre, cadette de la princesse Caroline, vient compléter ce tableau dans lequel Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam brillent par leur absence. Trois jours plus tard, Charlotte était en revanche bien présente à Paris au 10e anniversaire de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse.