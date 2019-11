Beatrice Borromeo : Maman gracieuse avec Stefano et Francesco au palais

Une fois de retour au palais, les frères Casiraghi ont été rejoints par leurs enfants pour assister à la traditionnelle remise de décorations dans la Cour d'honneur. Tous ont assisté au passage en revue des troupes par le souverain, avant d'aller saluer les monégasques en fête depuis les balcons du palais : non loin de leurs remuants cousins Jacques et Gabriella (4 ans), Stefano et Francesco (2 ans et 1 an) ont donc pointé leur nez, les fils de Pierre Casiraghi, ainsi qu'Alexandre, dit Sacha (6 ans), sa soeur India (4 ans) et Maximilian (1 an), les trois enfants d'Andrea Casiraghi. L'occasion de voir la belle complicité qui unit Caroline de Monaco et ses héritiers.