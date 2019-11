Jacques et Gabriella de Monaco adorables et remuants, ils égayent le palais

C'est sous le soleil que la famille princière a célébré la Fête nationale monégasque. Ce 19 novembre 2019, jour de la saint Rainier, le prince Albert, son épouse Charlene et leurs enfants Jacques et Gabriella (4 ans) étaient sur leur trente-et-un. L'occasion de voir que les adorables jumeaux ont bien grandi !

Après avoir assisté à la messe donnée en la cathédrale de Monaco le matin, le souverain et le reste des Grimaldi ont regagné le palais pour une remise de décorations dans la Cour d'honneur et un passage en revue des troupes en costume d'apparat. Au côté de sa femme Charlene, élégante en total look blanc, Albert II a pu compter sur ses soeurs Caroline et Stéphanie pour cette cérémonie annuelle.

Les autres membres de la famille princière ont quant à eux assisté au cérémonial depuis un balcon fleuri donnant sur la cour : Louis Ducruet et sa jeune épouse Marie, la princesse Alexandra de Hanovre, Pierre Casiraghi avec sa femme Beatrice Borromeo, leurs enfants Stefano et Francesco (2 ans et 1 an), Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo avec leurs enfants Maximilian (1 an), India (4 ans) et Alexandre, dit Sacha (6 ans).

Comme à son habitude, tous se sont ensuite retrouvés pour saluer le public depuis les balcons du palais. C'est à ce moment que Jacques et sa soeur Gabriella sont apparus : le petit prince en minicostume militaire et la jeune princesse en manteau coloré et béret assorti. Les jumeaux se sont amusés avec leur cousine Kaia Rose Wittstock, la fille de Gareth Wittstock, frère de la princesse Charlene. Son autre frère Sean Wittstock et son épouse Chantell étaient aussi présents ce mardi à Monaco. Depuis un autre balcon, la princesse Caroline a quant à elle affiché sa jolie complicité avec ses petits-enfants. Seule Charlotte Casiraghi a brillé par son absence...