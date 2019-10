Louis et Marie Ducruet : Spéléologie et café de luxe, leur drôle de lune de miel

Devant plus de 200 invités, les 26 et 27 juillet dernier, le fils de la princesse Stéphanie a épousé celle qui partage sa vie depuis maintenant plus de sept ans. Après une première cérémonie civile, le couple a échangé ses voeux en grande pompe en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, qui n'avait pas accueilli de mariage princier depuis celui de Grace Kelly et Rainier III en 1956.