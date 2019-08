Louis et Marie Ducruet mariés : leur baiser de cinéma dévoilé, un mois après

De son côté, dans un style plus hollywoodien, Marie Ducruet a dévoilé une photo inédite de la cérémonie civile organisée la veille à Monaco. Pour cette première étape du mariage, la jeune cheffe de projet événementiel au casino de Monte-Carlo avait misé sur une jolie combinaison confectionnée par la marque espagnole Rosa Clara. "Aucun mot ne peut décrire le bonheur que nous vivons maintenant. Merci à tout le monde, famille et amis, d'avoir partagé les meilleurs jours de nos vies. Mr et Mrs Ducruet", avait-elle déjà partagé sur le réseau social, deux jours après son fastueux mariage, qui a réuni plus de 200 invités.