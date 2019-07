Louis Ducruet : Au mariage civil, Marie a osé la combinaison... Première image !

"Pauline était très protectrice et un peu distante avec Marie au début. Mais finalement, elle l'a appréciée et a même dessiné la robe de mariée que Marie portera pour la cérémonie dans la cathédrale", révélait Louis Ducruet à une semaine du grand jour dans un entretien avec Hello Monaco. Il glissait par la même occasion que sa (demi-)soeur Camille Gottlieb, fan de sa compagne et très excitée par la perspective de leurs noces, serait "l'une des demoiselles d'honneur".