Camille Gottlieb au mariage de son frère Louis Ducruet : son rôle spécial

De son côté, Pauline Ducruet, jeune styliste qui a récemment lancé sa marque unisexe Alter Designs, s'est occupée de créer la robe de mariée. Pourtant, elle était "sceptique" au début de la relation de son frère avec Marie, entamée il y a maintenant plus de sept ans : "Elle était très protectrice et un peu distante avec Marie au début, s'est-il souvenu. Mais finalement, elle l'a appréciée et a même dessiné la robe de mariée que Marie portera pour la cérémonie dans la cathédrale." Stéphanie de Monaco est quant à elle "très heureuse, mais nerveuse" selon son fils aîné : "Je suis son seul fils, le seul garçon de la famille. Donc, elle est un peu stressée et très émotive."