Louis Ducruet bientôt marié : la robe de sa fiancée Marie créée par Pauline

Après de longs mois de préparation, Louis Ducruet et Marie Chevallier vont se marier ce samedi 27 juillet 2019 en la cathédrale de Monaco. Dans une nouvelle interview accordée à Hello Monaco, ce 21 juillet, le fils de la princesse Stéphanie révèle le nom de la créatrice de la robe de mariée : un choix surprenant, mais très touchant.

Le jeune Monégasque de 26 ans a en effet annoncé que c'est sa soeur Pauline Ducruet qui avait réalisé la robe que portera sa fiancée. Un joli coup de projecteur sur la jeune styliste qui a récemment lancé sa marque unisexe Alter Designs. Pourtant, elle était "sceptique" au début de la relation de son frère avec Marie, entamée il y a maintenant plus de sept ans lorsqu'ils étaient étudiants : "Elle était très protectrice et un peu distante avec Marie au début, s'est-il souvenu. Mais finalement, elle l'a appréciée et a même dessiné la robe de mariée que Marie portera pour la cérémonie dans la cathédrale."