Louis Ducruet et Marie Chevallier se sont mariés : leur union célébrée à Monaco

Depuis un an et demi et leurs fiançailles au cours d'un séjour au Vietnam, Louis Ducruet et Marie Chevallier, 26 ans tous les deux, se préparaient intensivement - et assez publiquement, entre posts Instagram enflammés et interviews conjointes - à devenir mari et femme : c'est désormais chose faite depuis ce vendredi 26 juillet 2019, date à laquelle leur union civile a été célébrée en principauté de Monaco.

Mariés dans l'intimité...

A la veille de leur mariage religieux, samedi en la cathédrale Notre-Dame Immaculée, c'est en toute intimité et discrétion que le fils de la princesse Stéphanie et de Daniel Ducruet et la jeune femme qui partage sa vie depuis un peu plus de sept ans se sont mariés civilement à la Mairie de Monaco, en présence de leurs proches, qui se sont ensuite réunis pour arroser une première fois leur bonheur. Marie Chevallier portait pour l'occasion une "combi-pantalon en crêpe de soie et dentelle au niveau de la ceinture", "sans manches, avec une encolure en V subtile" et un "délicat" décolleté dans le dos, détaille le site de l'hebdomadaire Hola! à propos de cette tenue signée de la créatrice espagnole Rosa Clará, dont elle était allée visiter l'atelier à Barcelone quelques jours plus tôt en compagnie d'une amie.

Samedi 27 juillet 2019, la nouvelle Mme Ducruet, qui a renoncé à faire carrière aux Etats-Unis pour l'amour de Louis et travaille comme chef de projet événementiel au casino de Monte-Carlo après avoir passé deux ans et demi au prestigieux hôtel Hermitage, portera une robe de mariée conçue par sa belle-soeur styliste Pauline Ducruet : "Elle était très protectrice et un peu distante avec Marie au début. Mais finalement, elle l'a appréciée et a même dessiné la robe de mariée que Marie portera pour la cérémonie dans la cathédrale", révélait en effet Louis à une semaine du grand jour dans un entretien avec Hello Monaco. Il glissait par la même occasion que sa (demi-)soeur Camille Gottlieb, fan de sa compagne et très excitée par la perspective de leurs noces, serait "l'une des demoiselles d'honneur" au mariage.

... avant une cérémonie historique pour la principauté

Un mariage qui fera battre très fort le coeur de Monaco et du clan Grimaldi : voilà 63 ans que la cathédrale Saint-Nicolas n'avait plus abrité de noces princières, depuis ce 19 avril 1956 qui avait vu l'Américaine Grace Kelly épouser le prince Rainier (en 2011, le prince Albert et la princesse Charlene avaient choisi l'église Sainte-Dévote). Quant à la princesse Stéphanie, elle est "très heureuse, mais nerveuse" à l'heure de marier le premier de ses trois enfants : "Je suis son seul fils, le seul garçon de la famille. Donc, elle est un peu stressée et très émotive", observe l'intéressé. A l'inverse, la princesse Caroline, soeur aînée de Stéphanie, a déjà fait cette expérience à trois reprises avec ses enfants Andrea, Pierre et Charlotte Casiraghi.

On imagine que Marie Chevallier, que la princesse Stéphanie avait adoubée dès leur première rencontre et qui participe régulièrement aux activités publiques de la famille princière, doit être un peu intimidée alors qu'elle entre dans un clan aussi fameux. En 2018, dans un entretien avec le magazine Point de Vue, elle confiait ses impressions : "J'étais venue à Monaco avant notre rencontre, dit-elle, mais c'est grâce à lui que j'ai vraiment découvert la principauté et réalisé la force de l'attachement des Monégasques pour les Grimaldi. Lorsque j'ai fait la connaissance des proches de Louis, je me suis sentie un peu stressée parce qu'il me présentait les personnes qui comptent le plus à ses yeux, mais je peux vous dire que je ne mesurais encore ni le rôle ni l'importance des membres de la famille princière. Il faut dire qu'ils se sont tous montrés très accueillants dès le départ, très bienveillants. Cela n'aurait pas pu mieux se passer."

A l'approche de ce grand tournant dans leur vie, Louis, qui travaille au sein de l'AS Monaco (dont il se rêve un jour président), et Marie n'ont en tout cas pas faibli dans les déclarations d'amour publiques : "Tu es mon paradis sur Terre", s'extasiait Louis au début du mois de juin, avec en hashtag un "bientôt" accompagné d'une image de bague. "Mon bonheur", savourait Marie le 16 juillet en légende d'une photo en noir et blanc avec leur chienne Pancake. Prémisses d'une famille que tous deux ont envie de fonder...