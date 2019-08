Mariage de Louis Ducruet et Marie : Une photo inédite de la cérémonie dévoilée

Marie Chevallier peut être particulièrement fière de sa robe de mariée. Cette création sur-mesure a nécessité près de 300 heures de travail, notamment pour la confection des fines broderies. La jeune femme avait complété sa tenue par d'élégants bijoux Cartier.

Les membres de la famille monégasque avaient tous des rôles dans cette cérémonie. Pauline tenait la longue traîne de la mariée jusqu'à l'autel, sous les regards attentifs de Stéphanie de Monaco, Caroline, Pierre et Andrea Casiraghi. Le prince Albert était également présent, au côté de ses enfants Jazmin Grace et Alexandre. Comme témoin, Louis avait choisi son frère Michaël et sa demi-soeurs, Camille Gottlieb était l'une des demoiselles d'honneur.