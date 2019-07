Mariage de Louis Ducruet et Marie Chevallier : la seconde robe de mariée révélée

"Elle a choisi une incroyable robe en dentelle avec un magnifique décolleté, des perles subtilement cousues et une audacieuse coupe courte sous une jupe brodée et un spectaculaire tulle extra-doux. Le mélange parfait d'une prise de parti saisissante, d'élégance et sophistication ! Un mariage merveilleux plein d'amour, de charme et de bonheur", a-t-il été précisé sur le réseau social par la marque catalane. Sur la photo publiée, les internautes ont ainsi pu découvrir les jeunes mariés dans leurs tenues du soir pour la réception organisée à l'hôtel Monte-Carlo Bay.