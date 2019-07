Louis Ducruet et Marie : les photos du mariage dévoilées, l'émotion de Stéphanie

Sur le titre Just The Way You Are, Pauline a ensuite tenu la traîne de la mariée jusqu'à l'autel, sous les yeux de la princesse Caroline et ses enfants, Charlotte (élégante en robe à pois Saint Laurent), Pierre et Andrea Casiraghi. Le prince Albert était bien évidemment présent, de même que Jazmin Grace et Alexandre, les enfants du prince nés de relations antérieures à son mariage avec la princesse Charlene. Le frère de Louis Ducruet, Michaël, était son témoin, tandis que sa demi-soeur Camille Gottlieb, la cadette de la princesse Stéphanie, était une des demoiselles d'honneur.