Jazmin Grace Grimaldi amoureuse : Rare photo avec son compagnon

Jazmin Grace et son musicien Ian Mellencamp ont officialisé leur relation en février 2017 en partageant une photo sur les réseaux sociaux. Un artiste créatif qui semble beaucoup aider la jeune femme dans sa carrière, elle qui souhaite percer dans la chanson et la comédie. "Je commence tout juste ma carrière d'actrice et de chanteuse. J'aime travailler, surtout faire ce que j'aime", avait-elle confié à Gala en octobre 2018. Sa carrière d'actrice semble prendre un tournant depuis qu'elle a été annoncée dans la prochaine saison de la série Amazon Prime The Marvelous Mrs Maisel, en juin 2019.

Rappelons que Jazmin Grace Grimaldi est la fille aînée du prince Albert II. Née hors mariage en 1992 d'une relation avec Tamara Rotolo, elle a été reconnue par le souverain monégasque en 2006. Depuis, elle participe à de nombreux événements du royaume.