Mariage de Louis Ducruet : son frère Michaël révèle l'étonnant nombre de témoins

C'est le grand jour pour Louis Ducruet et Marie Chevallier : ce 27 juillet 2019, le fils de Stéphanie de Monaco se marie religieusement avec celle qui partage sa vie depuis maintenant sept ans. Quelques heures avant le début de la cérémonie en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco, le demi-frère du mariée, Michaël Ducruet, 27 ans, a accordé une interview à Gala.

Le fils aîné de Daniel Ducruet, né de sa relation avec Martine Malbouvier, a révélé que son frère l'avait choisi comme témoin. Un rôle de premier plan dont il est très fier : "C'est mon petit frère donc cela me touche. Même s'il se marie avant moi [rires]. Le fait qu'il m'ait demandé d'être témoin était le plus beau cadeau qu'il puisse me faire." Le jeune carabinier du prince de Monaco se laisse même aller à quelques confidences sur les "surprises" qu'il réserve au marié : "On a préparé des montages vidéos et photos, et il y aura des activités pendant le mariage. Cela nous a pris beaucoup de temps." Peut-être utiliseront-ils quelques photos souvenirs de l'enterrement de vie de garçon au Japon en mai dernier...