Louis et Marie Ducruet mariés : En lune de miel à Moscou ?

Après leur mariage de rêve célébré à Monaco les 26 et 27 juillet 2019, Louis Ducruet et Marie Chevallier étaient restés très discrets sur la destination de leur lune de miel. Le mystère vient peut-être d'être résolu puisque les deux tourtereaux ont publié de somptueuses photographies à Moscou. Le 7 septembre 2019, le fils aîné de la princesse Stéphanie a posté un sublime cliché où il embrasse sa femme devant la Cathédrale Saint-Basile-Le-Bienheureux sur la Place Rouge. Un baiser digne d'une comédie romantique qui a ravi les 11 000 followers du petit-fils de Grace Kelly. En légende, il écrit simplement : "À Moscou avec amour".

De son côté, Marie Ducruet a publié en story ses escapades dans la capitale russe. Après avoir visité le marché traditionnel Izmalov, les amoureux ont savouré un délicieux japonais en tête à tête. Sans doute pour se remémorer ses premiers émois avec celui qui allait devenir son futur époux, elle écrit "It's a date !" Le couple s'est rencontré en 2011 dans une école de commerce avant de ne plus se quitter.

Enfin en vacances, Marie Chevallier avait dû repousser sa lune de miel après son mariage. Chef de projet événementiel au casino de Monte-Carlo, elle avait dû retourner au travail le lundi suivant la cérémonie. Quelques jours plus tard, le 6 août 2019, la jeune femme avait dû porter une attelle au poignet gauche sans révéler la cause de cet accident. Mais comme dans tout conte de fées, tout est bien qui finit bien et désormais le couple profite de vacances (ou d'une lune de miel) bien méritée(s).