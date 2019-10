Camille Gottlieb divine pour une grande soirée cabaret avec sa famille

Les membres de la couronne monegasque se sont retrouvés le samedi 5 octobre 2019 pour assister à la plus douce des célébrations de la principauté. Parée de ses plus beaux atours, Camille Gottlieb a pris la pose avec son demi-frère Louis et Marie Ducruet, sa tante Caroline et son oncle Albert de Monaco à l'occasion de la soirée "Secret Games".

Louis et Marie Ducruet : la lune de miel continue Assister à cet exquis spectacle n'est que la continuation d'une année très douce pour le jeune Louis Ducruet. Le 26 et 27 juillet 2019, le petit-fils de Grace Kelly a officiellement passé la bague au doigt de Marie, anciennement Chevallier, en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. Après avoir profité d'un séjour – potentiellement leur lune de miel – en Russie, le couple est donc de retour sur les terres monégasques de leurs ancêtres. De Moscou à Monte Carlo... il n'y a qu'un pas qu'ils ont franchi avec grande délectation !

