Camille Gottlieb : Son nouveau tatouage hommage à sa "fille"

L'animal à quatre pattes occupe décidément une place de choix dans la vie de Camille Gottlieb. Voyages, "Chienpagne" et os rose géant pour son anniversaire, vacances à la montagne, séances shopping à Monaco : la vie de Léonie n'est pas des plus faciles à vivre. Un quotidien de luxe que l'heureuse "maman", comme elle se plaît à le dire, documente sur un compte Instagram dédié à sa chienne. "Cette petite merveille est la meilleure et la plus belle décision de toute ma vie. Elle m'apporte au quotidien ce que certaines personnes n'ont pas réussi à m'apporter durant ces vingt dernières années... J'ai du mal à me remémorer ma vie avant elle, affirmait-elle sur Instagram en octobre 2018. Certains diront que je suis 'too much' ou encore "excessive", mais bien au contraire, je pèse mes mots."