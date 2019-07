Camille Gottlieb fête ses 21 ans : bikini et pause café en bonne compagnie

"Joyeux anniversaire à la meilleure des mamans !! Pleins de câlins et bisous encore", les internautes peuvent-ils lire en légende. À l'image, maîtresse et canidé affichent leur complicité le temps d'une pause café dans un Starbucks de Monaco. Un attachement qui remonte à janvier 2018, lorsque sa propriétaire a adopté la petite chienne qui mène depuis une véritable vie de princesse à poils. Camille Gottlieb est même allée jusqu'à se faire tatouer le nom de Léonie sur le poignet en mars dernier : "Cette petite merveille est la meilleure et la plus belle décision de toute ma vie, affirmait-elle sur Instagram en octobre dernier. Certains diront que je suis 'too much' ou encore "excessive", mais bien au contraire je pèse mes mots..."