Jacques et Gabriella de Monaco : Premières photos de classe postées par Charlene

Charlene de Monaco est une maman protectrice, mais fière de ses enfants. Ainsi, elle n'hésite pas à faire plaisir à 132 000 abonnés sur Instagram en dévoilant régulièrement des photos et vidéos de leurs exploits, leurs voyages ou rencontres. Désormais scolarisés en maternelle, les deux bambins ont eu droit à leurs premières photos de classe.

Sur son compte, l'épouse du prince Albert de Monaco a donc dévoilé trois photos, en noir et blanc, de ses enfants Jacques et Gabriella. Des portraits réalisés par un photographe à leur école. Depuis le mois de septembre, ils ont fait leur rentrée à l'école publique Stella de Monaco – située dans le quartier de la Condamine – en section 4/5 ans de maternelle. Le prince héréditaire et sa soeur fêteront leurs 5 ans en décembre prochain. Avant de reprendre le chemin des cours, il semble que les enfants de Charlene ont effectué une petite escapade au Japon avec leur papa pendant la Coupe du monde de rugby...

"L'an dernier, pour leur première année scolaire, les enfants du couple princier étaient scolarisés à La Petite École, un établissement privé sur le port Hercule qui propose un système éducatif inspiré par les pratiques Montessori", souligne Monaco-Matin. Nul doute que Jacques et Gabriella auront toute l'aide nécessaire pour briller pendant leurs études et rendre fiers leurs deux parents. Même s'ils sont encore jeunes, ils ont forcément déjà plus de pression sur les épaules que leurs camarades du fait de leur statut particulier.

Pour rappel, Jacques de Monaco est premier dans l'ordre de succession au trône devant sa soeur – même s'il est né deux minutes après elle – et devant sa tante, la princesse Caroline, en raison de la primogéniture masculine au même degré de parenté, telle qu'elle est instituée dans la constitution monégasque.

