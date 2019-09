Jacques et Gabriella de Monaco : Leur rentrée à l'école avec Charlene et Albert

Munis de leurs petits sacs à dos et accompagnés de près par leurs parents, Jacques et Gabriella de Monaco ont fait leur rentrée scolaire mardi 10 septembre 2019. Devant le photographe du palais princier, les jumeaux de 4 ans ont retrouvé leurs camarades, entre joie et timidité.

L'arrivée des jumeaux dans l'établissement, main dans la main avec le prince Albert, les retrouvailles avec leurs camarades, Charlene tout sourire dans sa robe bleue imprimée, les polos assortis des jeunes écoliers... A 4 ans, Gabriella et Jacques viennent certainement d'entamer leur deuxième année de maternelle. Une rentrée également immortalisée par la princesse Charlene sur son compte Instagram puisqu'elle a publié une photo des deux sacs à dos accrochés aux porte-manteaux personnalisés de ses enfants. Une publication qui n'est pas passée inaperçue puisqu'elle n'avait rien partagé depuis maintenant six mois.

Les Monégasques ont déjà eu le plaisir de célébrer la rentrée avec la famille princière il y a quelques jours. Le 6 septembre dernier, Albert II de Monaco, son épouse Charlene et leurs deux petites têtes blondes ont en effet pris part au traditionnel "U Cavagnëtu", un pique-nique de rentrée. Malgré une météo incertaine, la petite famille a participé à ce joyeux rendez-vous donné par la Mairie de Monaco au Parc Princesse Antoinette. Jacques et Gabriella se sont fait plutôt discrets cet été. Même si la famille princière a célébré deux mariages, celui de Charlotte Casiraghi, puis celui de Louis Ducruet, les jumeaux ne sont pas apparus sur les clichés extraits des cérémonies. Le jeune Jacques a malgré tout répondu à un engagement officiel au côté de sa mère le 19 juillet, lors d'une course de chevaux caritative organisée à Cagnes-sur-Mer.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos